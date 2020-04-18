Апрель 18th, 2020

Медики предупреждают,что даже не большая доза алкоголя вместе с антибиотиком может быть опасна для здоровья

Многие заболевшие уверены,что легкий алкоголь в небольшом количестве не может повредить при приеме антибиотиков. Медики доказали ,что это не так.

В первую очередь, употребление спиртных напитков приводит к обезвоживанию организма, что недопустимо во время приема лекарственных препаратов. Кроме того, алкоголь влияет на эффективность этих препаратов и может усилить побочные эффекты. А еще такое сочетание очень опасно для печени.

Дело в том, что спиртные напитки, как и антибиотики, расщепляются в печени. Если сочетать лекарства и алкоголь, печень не сможет эффективно расщеплять антибиотик. В итоге он полностью не выходит из организма и становится токсичным. Помимо этого, медики предупреждают о том, что некоторые группы антибиотиков могут привести к летальному исходу в том случае, если вы будете сочетать лекарства со спиртными напитками.



В ходе исследований было установлено, что алкоголь можно употреблять не ранее чем через 72 часа после приема последней таблетки или укола.