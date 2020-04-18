Апрель 18th, 2020

Любовь Успенская нарядилась в вышиванку и вспомнила откуда она родом

В се больше российских исполнителей вспоминают вдруг,что они родом с Украины. Следующей в этом списке стала Любовь Успенская. Знаменитость выложила фотографию, на которой позировала в вышиванке. В описании снимка знаменитость указала, что она поправилась на несколько килограмм.

«На карантине волосы растут очень быстро, ещё через недельку, коса будет до пояса. Правда поправилась на 4 килограмма, моя бабушка была бы счастлива, она очень любила полненьких.Проснулись мои украинские корни на карантине, сегодня варила борщ с пампушками и нарядилась как х*хлушка», — написала Любовь.«Какая красивая украиночка», «Скорее гуцулка! Но вам идёт», «Очень красивая х*хлушка», — писали в комментариях поклонники певицы.

Ранее Успенская провела концерты в Украине, в ходе которых призналась в любви нашей стране.Певица сама родом с Украины. Так, в конце одного из мероприятий, когда звезда получала цветы на сцене, она заявила, что любит украинскую публику.