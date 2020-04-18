Апрель 18th, 2020

Лолита Милявская рассказала о предсказаниях ее бабушки

Лолита Милявская славится своими откровениями. За последнее время мир много чего интересного узнал про Лолиту. И вот новая порция правды от певицы.

В одном из своих интервью звезда рассказала,что ее родная бабушка, по папиной линии, утверждала, что она вырастет девушкой легкого поведения. «Жили мы в коммуналке в одной комнате с (папиной» мамой. Это был не сахар. Моя бабушка – царство ей небесное – не сахар совсем.

И она все время говорила: «Вот тут на ладони у меня вырастут волосы… Твоя дочка вырастет проституткой!» А моя мама все никак не может забыть эту фразу. «Что, Люба? Вот не выросла проституткой. Вот что бы она сейчас сказала?», — откровенно рассказала Лолита.

Ранее Милявская рассказывала, как поплатилась за слова о Крыме. Так, исполнительница ранее заявила, что для нее аннексирован Россией полуостров – это территория Украины. Именно после этих слов у певицы начались проблемы.