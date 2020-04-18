Леонардо ДиКаприо опять застукали с любовницей

Папарацци продолжают выполнять свое дело в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса: сама их работа предполагает соблюдение дистанции. Правда, звезды все реже и реже покидают свои дома, а владельцы собак среди них стали практически единственными героями съемок на улицах. 45-летний Леонардо ДиКаприо и 22-летняя Камила Морроне раньше попадали в объективы вдвоем, а теперь к ним присоединился пес породы хаски.

Сегодня утром Лео и Камила прогулялись вместе с собакой по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе. Таких кадров звездной пары прежде не было в прессе, потому что собака появилась у них недавно. В марте Морроне рассказала фолловерам в инстаграме, что стала хозяйкой двух собак, которых назвала Джек и Джилл.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне