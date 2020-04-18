Апрель 18th, 2020

Крупнейший биржевой фонд США обрушил цены на нефть в Нью-Йорке

Рынок нефти на Нью-Йоркской бирже в пятницу пережил инсульт. В отсутствие новостей и при стабильной цене Brent в Европе (около 28 долларов за баррель), майские фьючерсы на американский сорт WTI обрушились на 12%.







Контракты ближайшего месяца поставки, срок обращения которых заканчивается через три дня, падали в моменте до отметки 17,31 доллара за баррель — минимума с 1999 года.



Аномалии на рынке возникли на фоне операций биржевого фонда United States Oil Fund (USO), крупнейшего из инвестирующих в нефть ETF, рассказали Bloomberg трейдеры.



Физический рынок нефти остается в глубокой апатии на фоне избытка предложения, достигающего 25 млн баррелей в сутки. Цена российского сорта Urals в Европе держится около 14 долларов за баррель (на условиях CIF), передает Финанс.ру.