Апрель 18th, 2020

Кристина Асмум показала свое похмельное утро после Дня рождения

Популярная актриса Кристина Асмус порадовала поклонников совсем не гламурным фото. Накануне Кристина отпраздновала свой День рождения. Хоть и карантин на улице,а праздник получился веселым,судя по фото.

На своей личной странице в «Инстаграм» знаменитость выложила фотографию, на которой позировала с поплывшей тушью под глазами и в заспанном виде. «Спасибо вам за поздравления!!!! Вы потрясающие!!!! Всем любовь посылаю», — подписала кадр Асмус.



«Вот это настоящий отходняк от дня рождения. Рассол тащите», «Влияние Гарика», «На Харламова похожа», «Офигенная! Это же надо выставить такую фотографию на обозрение хейтерам. Они тут как тут», «Все роли не сыграешь и денег всех не заработаешь. Но ты всё равно молодец», — писали в комментариях поклонники артистки