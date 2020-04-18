Апрель 18th, 2020

Какие блюда категорически нельзя есть при похудении

Если вы хотите избавиться от нескольких лишних килограммов,то надо исключить из рациона некоторые блюда.

Жареная еда очень плохо усваивается организмом, из-за чего замедляются обменные процессы.

Также специалисты советуют на время отказаться от очень жирных мясных супов. Такая пища очень полезна в холодное время года, она поддерживает нормальную температуру тела и помогает согреться, однако для диеты она не подойдет. Дело в том, что любой мясной суп увеличивает выработку желудочного сока, поэтому чувство сытости пройдет уже через пару часов, и вы снова почувствуете голод.



Во время диеты необходимо полностью исключить из рациона все маринады. Они содержат много соли и специй, которые вызывают сильную жажду и приводят к отекам. Вместо маринованных овощей употребляйте только свежие овощи.

Вопреки мнению о том, что острая пища помогает похудеть, диетологи рекомендуют отказаться от такой еды. Жгучий перец, лук, хрен, чеснок, имбирь и горчица согревают организм изнутри, из-за чего аппетит только повышается.