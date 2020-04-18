Какие блюда категорически нельзя есть при похудении

Если вы хотите избавиться от нескольких лишних килограммов,то надо исключить из рациона некоторые блюда.
Жареная еда очень плохо усваивается организмом, из-за чего замедляются обменные процессы.
Также специалисты советуют на время отказаться от очень жирных мясных супов. Такая пища очень полезна в холодное время года, она поддерживает нормальную температуру тела и помогает согреться, однако для диеты она не подойдет. Дело в том, что любой мясной суп увеличивает выработку желудочного сока, поэтому чувство сытости пройдет уже через пару часов, и вы снова почувствуете голод.
Во время диеты необходимо полностью исключить из рациона все маринады. Они содержат много соли и специй, которые вызывают сильную жажду и приводят к отекам. Вместо маринованных овощей употребляйте только свежие овощи.
Вопреки мнению о том, что острая пища помогает похудеть, диетологи рекомендуют отказаться от такой еды. Жгучий перец, лук, хрен, чеснок, имбирь и горчица согревают организм изнутри, из-за чего аппетит только повышается.
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