Апрель 18th, 2020

Городской парк Тель-Авива заполонили шакалы из-за карантина

Парк Яркон в Тель-Авиве — «зеленые легкие» города, любимое место отдыха горожан, принимает ежегодно до 16 млн. посетителей. А еще тут живет около 100 шакалов. Обычно эти животные стесняются и ютятся диких частях парка, но сегодня, когда Тель-Авив заблокирован из-за вспышки коронавируса, они осмелели и заполонили беговые дорожки и все открытые пространства парка в поисках еды.



Городской парк раскинулся в северной части Тель-Авива на площади 3,8 кв. км., вдоль берега реки Яркон. (Фото Oded Balilty):



В парке есть 6 садов, включая один из крупнейших в мире сад камней. По дорожкам парка Яркон можно прокатиться на велосипедах, на детском поезде или совершить экскурсию к Семи мельницам, которые ещё в 1936 г. использовались по прямому назначению. Но сегодня тут хозяйничают шакалы. (Фото Oded Balilty):



Шакал — небольшое животное, размером меньше средней дворняги. По общему облику он очень похож на сильно уменьшенного волка. (Фото Oded Balilty):



Обыкновенный шакал — зверь почти всеядный. Кормится преимущественно в тёмное время суток. Большое, но не преобладающее значение в питании имеет падаль. Ловит самых разнообразных мелких зверьков и птиц. (Фото Oded Balilty):



Редкие бегуны. (Фото Oded Balilty):



Шакал — высокоразвитое животное, он не только умён и хитёр, но и весьма ловок и проворен. В высоком прыжке он может схватить птицу, уже поднявшуюся в воздух. (Фото Oded Balilty):



Там, где имеются крупные хищники, шакалы следуют за ними, чтобы воспользоваться остатками их добычи, выхватывая объедки прямо из-под носа. (Фото Oded Balilty):



Однако шакал недостаточно агрессивен, чтобы первым нападать на человека, в связи с чем страдания, которые люди получают от этих животных, слишком малы. (Фото Oded Balilty):



Римляне называли шакала золотым волком. Отсюда его латинское видовое название aureus, то есть золотой.