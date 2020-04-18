Апрель 18th, 2020

Эксперты выбрали лучшую фотографию года

Подведены итоги международного конкурса фотографов Word Press Photo 2019. Жюри рассмотрело почти 74 тыс. снимков, представленных 4282 фотографами из 125 стран мира, и выбрало победителя.

Им стал японец Ясуеси Тиба. Он получил награду за лучший снимок года — это фотография, сделанная во время протестов в Судане. На снимке мужчина читает стихи во время беспорядков. Работа носит название «Прямой голос».

Ясуеси Тиба работает в Agence France-Presse в Восточной Африке.

Напомним, протесты в Судане начались в декабре 2018 года из-за увеличения цены на хлеб в три раза. Акции проходили по всей стране.