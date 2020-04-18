Апрель 18th, 2020

Диктор погоды с кошкой в руках стал суперпопулярен в США

Ведущий прогноза погоды Джефф Лайонс (Jeff Lyons) из США теперь работает из дома. И ведёт эфиры с кошкой на руках, сделав её практически полноценной соведущей. Дуэт прославился в соцсетях — тысячи людей со всего мира смотрят, что там с погодой в Индиане

Чтобы соблюдать карантинные правила, он обустроил студию в своей столовой: взял зелёный фон для хромакея, установил iPad на штативе, одолжил освещение и начал транслировать эфиры в фейсбуке канала

«Это удивительный опыт. Особенно эта 30-секундная «поездка домой» после работы», — отметил Лайонс. Но он не учёл одну проблему — свою кошку Бетти. Ей было сложно объяснить, что во время эфиров хозяину нужно личное пространство, и она стала мешаться во время трансляций

15 апреля во время одного из выпусков прогноза погоды Лайонс просто взял Бетти на руки, чтобы та его не отвлекала

«Кошка сидела под столом, пока я вёл эфир. Режиссёр трансляции попросил показать её, так что я взял Бетти перед камерой. Вести мне оставалось секунд 30, так что я просто держал её, пока всё не закончилось», — отметил американский ведущий

В итоге этот эфир разошёлся в соцсетях, а дуэт прославился в интернете. В Фейсбуке, Твиттере и на Reddit стали публиковать скриншоты из прогноза погоды, называя это «идеальным примером удалённой работы»

«Наш местный ведущий прогноза погоды начал работать из дома, и он с со своей кошкой стали знаменитыми. Не могу придумать ничего более восхитительного»

Прогнозы погоды у Лайонса выходят каждый день — и они стали собирать в сотни раз больше зрителей и комментариев, чем до этого. Бетти стала полноценным соведущим американца. По словам Лайонса, среди зрителей — не только жителей Индианы, которым может быть интересна погода в штате, но и американцы из других штатов, а также европейцы и австралийцы

«Я работаю на местном ТВ 34 года, и за это время получил определённую известность. Но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что началось после эфиров с Бетти», — отметил ведущий. У кошки появилась специальная графическая подпись в прогнозах погоды — «Betty the weather cat»

Лайонс рассказал, что он взял Бетти в семью 11 лет назад — она появилась на его подоконнике в 2009 году. На тот момент его 10-летняя дочь умоляла оставить животное, и американец согласился