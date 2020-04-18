 
 
Апрель 18th, 2020

Диктор погоды с кошкой в руках стал суперпопулярен в США

Ведущий прогноза погоды Джефф Лайонс (Jeff Lyons) из США теперь работает из дома. И ведёт эфиры с кошкой на руках, сделав её практически полноценной соведущей. Дуэт прославился в соцсетях — тысячи людей со всего мира смотрят, что там с погодой в Индиане

Чтобы соблюдать карантинные правила, он обустроил студию в своей столовой: взял зелёный фон для хромакея, установил iPad на штативе, одолжил освещение и начал транслировать эфиры в фейсбуке канала

«Это удивительный опыт. Особенно эта 30-секундная «поездка домой» после работы», — отметил Лайонс. Но он не учёл одну проблему — свою кошку Бетти. Ей было сложно объяснить, что во время эфиров хозяину нужно личное пространство, и она стала мешаться во время трансляций

 

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коронавирус,карантин,прогноз погоды,работа на дому,котэ,прикольные картинки с кошками

коронавирус,карантин,прогноз погоды,работа на дому,котэ,прикольные картинки с кошками

15 апреля во время одного из выпусков прогноза погоды Лайонс просто взял Бетти на руки, чтобы та его не отвлекала

«Кошка сидела под столом, пока я вёл эфир. Режиссёр трансляции попросил показать её, так что я взял Бетти перед камерой. Вести мне оставалось секунд 30, так что я просто держал её, пока всё не закончилось», — отметил американский ведущий

В итоге этот эфир разошёлся в соцсетях, а дуэт прославился в интернете. В Фейсбуке, Твиттере и на Reddit стали публиковать скриншоты из прогноза погоды, называя это «идеальным примером удалённой работы»

/t, Sarah Darnell @sarahmdarnell ^ сегодня в 04:42 Our local weatherman has been working from home and now he and his cat are famous. I can think of nothing more delightful. #jeffandbetty #bettytheweathercat https://t.co/FnAsF0HA7s,коронавирус,карантин,прогноз погоды,работа на

 «Наш местный ведущий прогноза погоды начал работать из дома, и он с со своей кошкой стали знаменитыми. Не могу придумать ничего более восхитительного»

 Прогнозы погоды у Лайонса выходят каждый день — и они стали собирать в сотни раз больше зрителей и комментариев, чем до этого. Бетти стала полноценным соведущим американца. По словам Лайонса, среди зрителей — не только жителей Индианы, которым может быть интересна погода в штате, но и американцы из других штатов, а также европейцы и австралийцы

«Я работаю на местном ТВ 34 года, и за это время получил определённую известность. Но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что началось после эфиров с Бетти», — отметил ведущий. У кошки появилась специальная графическая подпись в прогнозах погоды — «Betty the weather cat»

Лайонс рассказал, что он взял Бетти в семью 11 лет назад — она появилась на его подоконнике в 2009 году. На тот момент его 10-летняя дочь умоляла оставить животное, и американец согласился

Category: Новости ﻿
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