Байден критикует Трампа за политику в отношении Китая и коронавируса

Джо Байден, экс-вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на предстоящих президентских выборах, заявил, что американцы, страдающие от пандемии коронавируса, тем самым расплачиваются за ошибки президента Дональда Трампа.

Избирательная кампания Трампа, в свою очередь, декларирует, что Байден в качестве сенатора, вице-президента и кандидата в президенты проявлял непростительную мягкость в отношении Китая. Эта тема стала одной из главных во время нынешней избирательной кампании.

Джо Байден заявил в видеообращении: «Неприятная правда состоит в том, что Дональд Трамп сделал Америку уязвимой к пандемии. Он игнорировал предупреждения экспертов в области здравоохранения и разведывательных служб, вместо которых доверился китайским лидерам. И теперь мы расплачиваемся за это».

Байден также указал, что Трамп прекратил финансирование программы по отслеживанию эпидемий, которая была создана в президентство Обамы, на две трети сократил число специалистов по Китаю в Центрах контроля и профилактики заболеваний и не назначил представителя США в китайское агентство по контролю за инфекционными заболеваниями.

Политические структуры, близкие к Демократической и Республиканской партиям, ассигновали десятки миллионов долларов на трансляцию роликов с критикой политики, соответственно, Трампа и Байдена в отношении Китая в так называемых «спорных штатах»: Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Голосование именно в этих штатах может решить судьбу президентства на ноябрьских выборах.