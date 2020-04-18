Апрель 18th, 2020 3 000 шек на благотворительность — и раввин Каневский подарит вам амулет от коронавируса



Действующая в Бней-Браке религиозная благотворительная организация «Купат ха-Ир» проводит кампанию по сбору средств членам общины «литваков», заболевшим COVID-19.



Муниципалитет Бней-Брака в значительной части контролируется людьми из окружения авторитетного в среде «литваков» 92-летнего раввина Хаима Каневского, который является непререкаемым лидером общины и главой крупной ешивы Поновиц.





По утверждению 12 телеканала, НКО «Купат ха-Ир» является структурой, контролируемой «двором» Каневского.



Недавно на сайте этой благотворительной организации появилось сообщение о начале кампании по сбору средств.



Тому, кто пожертвовал семьям, пострадавшим от коронавируса, 3 тысячи шекелей организаторы кампании обещали подарить амулет, подкрепленный гарантией раввина Каневского в том, что COVID-19 минует как самого жертвователя, так и членов его семьи.



Сумму можно перечислить на благотворительный счет организации как полностью, так и разбив на платежи.



Представитель НКО в телефонном разговоре с репортером телеканала подтвердил, что «Купат ха-Ир» является НКО, руководимой «раввином поколения» Хаимом Каневским и что кампания по сбору средств проводится по его инициативе.



Таким образом, по сведениям журналистов, НКО, бюджет которой составляет 131 млн шекелей (36,5 млн долларов), собрала с момента старта благотворительной кампании более 280 тысяч шекелей (примерно 78 тысяч долларов).



Представитель Каневского, комментируя это сообщение, разъяснил откуда «раввин поколения» черпает убежденность в то, что пожертвовавший 3 тысячи шекелей и его близкие будут неуязвимы перед смертельно опасным коронавирусом: «Как говорится в Торе, «милосердие спасает от смерти во всех мирах». Раввин продолжает молиться за спасение народа Израиля».



Следует отметить, что на совести раввина Каневского — десятки, если не сотни людей, заразившихся SARS-CoV-2.



Несмотря на настоятельные рекомендации эпидемиологов приостановить занятия в ешивах, раввин Каневский 12 марта заявил, что «прекращение изучения Торы более опасно», чем коронавирус.



В результате тысячи последователей «раввина поколения» еще две недели продолжали заниматься Торой в переполненных ешивах и синагогах Бней-Брака, грубо пренебрегая элементарными эпидемиологическими нормами.



Результат не заставил себя ждать долго: расположенный в мегаполисе Гуш-Дан город, ультрарелигиозное население которого насчитывает около 200 тысяч человек, прочно удерживает второе место в Израиле по числу инфицированных коронавирусом — 2150 по состоянию на четверг, 16 апреля.



Хуже ситуация только в Иерусалиме, где число подтвержденных случаев заражения в тот день составляло 2418. При этом, специалисты Минздрава не исключают, что реальное число инфицированных в обоих городах может быть существенно выше.



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