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Вышел первый тизер сериала «Дивный новый мир» с Деми Мур — в непривычном образе блондинки

Новая стриминговая платформа Peacock представила тизеры своих первых проектов, среди которых оказался сериал «Дивный новый мир» (Brave New World) с Деми Мур, Олденом Эренрайком, Джессикой Браун-Финдли, Гарри Ллойдом и другими актерами.

Телепроект основан на антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» и рассказывает о мире, управляемом единой политической силой, которая манипулирует детьми с самого их рождения, диктуя модели поведения. Каждому человеку отведено определенное положение в кастовом обществе. Люди рождаются искусственным путем, а под действием наркотиков и психологических манипуляций учатся отказываться от эмоций. Моногамия, семья, деньги и частная жизнь объявлены в этом мире вне закона.

Деми Мур в сериале досталась роль Линды — смелой и трудолюбивой матери главного героя Джона (его играет Олден Эренрайк). Ее героиня говорит своему сыну, что хочет, чтобы он испытывал человеческие эмоции, которые недоступны гражданам Лондона будущего. И если судить по первым кадрам сериала, то актриса предстанет на экране в совершенно новом облике.

Первый сезон сериала «Дивный новый мир» будет показан в текущем году.

 

Деми Мур

Деми Мур

 

 

Олден Эренрайк

Олден Эренрайк

 

 

Джессика Браун-Финдли

Джессика Браун-Финдли

 

Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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