ВВС ЦАХАЛа доставил недостающие лекарства в Израиль из Италии

08.04.20 в Израиле было опубликовано о снижении запасов средств анестезии («Хомрей hардама») и о призыве минздрава к больницам экономно расходовать эти средства. Снижение напрямую связано с эпидемией коронавирусной инфекции – 75-80% больных в тяжёлом состоянии нуждаются в подключении к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а это требует погружения их в медикаментозную кому. В последнюю неделю таких больных в Израиле 120-136, причём нередки случаи, когда пациент подключён к аппарату ИВЛ 1-2 недели без перерыва. И это в дополнении ко всем прочим больным, которым требуется анестезия.

Вечером 11.04.20 появились сообщения, что самолёт «Геркулес» ВВС доставил в Израиль медицинское оборудование из Италии. Далее появились подробности этого рейса. Из Италии прибыли средства анестезии, 2.5 тонн.

Самолёт C-130J Super Hercules («Шимшон») 103-й эскадрильи («hа-Пилим») вылетел в Италию после полудня, в пятницу, 10.04.20, и вернулся в Израиль, на базу Неватим, ранним утром в субботу, 11.04.20. В Италии «Шимшон» садился аэродром на севере страны, вблизи Милана, в обычные дни данное место загружено, взлёты и посадки идут с минимальными промежутками, сейчас же – не более 3 взлётов в час.

Погрузка началась сразу после посадки. «Шимшон» доставил на борту команду операторов погрузки («Пакахей hа-Амаса») с базы Неватим и именно они занимались этой работой. Необходимо было взвесить груз, проверить его, убедиться что речь идёт о том, что заказано и что всё правильно упаковано.

Италия – один из эпицентров коронавируса в Европе и в мире, на полночь 15/16.04.20 там 165,155 заразившихся (3-е место в мире после США и Испании), 21,645 умерших (2-е место в мире после США). Поэтому требовалось проявлять максимум осторожности, все работы проводились в полном защитном снаряжении. Экипаж оставался в кабине и не вступал в контакт с операторами погрузки. Цель была закончить работу и вылететь в Израиль как можно быстрее. Кроме того, груз после его размещения в самолёте, был дополнительно покрыт чехлами, для снижения вероятности контакта с ним тех, кто находится в грузовой кабине во время полёта в Израиль (около 5 часов).

Поскольку речь идёт о чувствительных лекарствах, требовалось соблюдать температурный режим – от 15 до 25 градусов. В Италии груз был в холодильной камере до момента погрузки, в «Шимшон» также поддерживали заданную температуру на всём протяжении полёта.

На борту «Шимшон» было 13 человек: 2 экипажа (КВС и 2-й пилот; один из КВС – командир эскадрильи, подполковник Х.) с полным разделением между ними (2-й экипаж был взят для подстраховки, на случай если самолёт застрянет в Италии), операторы погрузки и авиаконтроль со средствами связи. Самолёт сел на дальнем конце аэродрома, согласно предварительной договорённости груз был доставлен в эту точку прямо перед посадкой. Далее итальянцы не подходили к самолёту, а израильтяне не отдалялись от него более чем на несколько метров.

Поскольку «Шимшон» является военно-транспортным самолётом, погрузка в него производилась очень быстро – через аппарель, без необходимости в лестницах и подъёмных кранах. Даже заправка в Италии не производилась – топлива хватило в оба конца. Высокая скорость самолёта способствовала быстрому полёту – задача заняла всего 12 часов, из них 1.5 часа на земле в Италии. После возвращения в Израиль и разгрузки самолёт прошёл процесс обеззараживания («Хитуй»).

По словам лётчиков, ранее эскадрилья доставила в Израиль более 5 тонн медицинского оборудования из других стран. При дальних полётах, например в Индию, самолёт берёт с собой продовольствие, питьевую воду и даже матрасы, с целью снизить до минимума контакт с местными и почти не покидать самолёт. А около месяца назад, после прекращения учений ПВО JC20, «Шимшон» вернул в Германию около 40 военнослужащих США.

Эскадрилья готова к различным сценариям. Включая транспортировку сидячих или лежачих больных с коронавирусом, в т.ч. и подсоединённых к аппаратам ИВЛ.