Апрель 17th, 2020

Врачи посоветовали,как избежать плохого самочувствия при магнитной буре

15 апреля на Землю обрушилась магнитная буря, и геомагнитные колебания будут продолжаться несколько дней. Специалисты рассказали о том, что в ближайшие пару дней у метеочувствительных людей и у пациентов с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие.



Влиянию магнитных бурь подвержены пациенты с гипертонией, различными хроническими недугами и люди, которые особенно остро ощущают погодные изменения. В дни геомагнитных возмущений могут наблюдаться резкие скачки давления, появляются головные боли и боли в суставах, могут напомнить о себе старые травмы. У некоторых людей появляются раздражительность, апатия, снижается работоспособность. Влияние магнитной бури на здоровье можно снизить, если придерживаться рекомендаций медиков. Сегодня, а также в ближайшие два дня врачи настоятельно рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок и силовых тренировок в спортзале.



В такое время желательно избегать стрессов, а также спать не менее 8 часов. В свободное время погуляйте на свежем воздухе, а также скорректируйте рацион питания. В ежедневном меню не должно быть слишком жирной и соленой пищи, копченостей и алкоголя. Также желательно отказаться от напитков, содержащих кофеин.