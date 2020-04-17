 
 
Апрель 17th, 2020

Врачи посоветовали,как избежать плохого самочувствия при магнитной буре

головная боль15 апреля на Землю обрушилась магнитная буря, и геомагнитные колебания будут продолжаться несколько дней. Специалисты рассказали о том, что в ближайшие пару дней у метеочувствительных людей и у пациентов с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие.

Влиянию магнитных бурь подвержены пациенты с гипертонией, различными хроническими недугами и люди, которые особенно остро ощущают погодные изменения. В дни геомагнитных возмущений могут наблюдаться резкие скачки давления, появляются головные боли и боли в суставах, могут напомнить о себе старые травмы. У некоторых людей появляются раздражительность, апатия, снижается работоспособность. Влияние магнитной бури на здоровье можно снизить, если придерживаться рекомендаций медиков. Сегодня, а также в ближайшие два дня врачи настоятельно рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок и силовых тренировок в спортзале. 

В такое время желательно избегать стрессов, а также спать не менее 8 часов. В свободное время погуляйте на свежем воздухе, а также скорректируйте рацион питания. В  ежедневном меню не должно быть слишком жирной и соленой пищи, копченостей и алкоголя. Также желательно отказаться от напитков, содержащих кофеин.

 

Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
Load...

1 comment to Врачи посоветовали,как избежать плохого самочувствия при магнитной буре

  • Борислав
    04/17/2020 at 12:45

    Избежать плохого самочувствия-не получится…Только перетерпеть..

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>