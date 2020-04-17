Апрель 17th, 2020

В США разработали сверхскоростной самолет для миллиардеров

Американская компания Aerion перепроектировала перспективный сверхзвуковой 12-местный бизнес-джет AS2, разработкой которого занимается с 2014 года. Как пишет Aviation Week, в числе изменений, внесенных в проект, — треугольное в плане крыло, укороченное хвостовое оперение и измененное расположение двигателей. Разработчики полагают, что благодаря новым изменениям самолет будет не только «тихим» при полете на сверхзвуковой скорости, но и экономичным.

Изначальный проект AS2 предполагал создание сверхзвукового самолета длиной 51,8 метра, высотой — 6,7 метра и с размахом крыла — 18,6 метра. Максимальная взлетная масса сверхзвукового самолета должна была составить 54,8 тонны. AS2 планировалось оснастить тремя двигателями, тяга каждого из которых составит около 69 килоньютонов. Самолет рассчитан на перевозку до 12 пассажиров. Предполагалось, что AS2 сможет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 числа Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха должна была составить 7,8 тысячи километров.

Согласно изначальному проекту, самолет планировалось оснастить крылом, обеспечивающим ламинарное обтекание. Разработчики планировали разместить два двигателя в моторных отсеках под крылом по бокам фюзеляжа, а третий — в моторном отсеке над хвостом самолета. Хвостовое оперение планировалось выполнить T-образным с установкой на моторный отсек хвостового двигателя.

AS2 Aerion Поделиться



Измененный проект AS2 предполагает создание самолета длиной 34,7 метра с крылом, размах которого составляет 24,1 метра. Максимальная взлетная масса летательного аппарата составит 63,5 тонны. Самолет получит треугольное в плане крыло с большой стреловидностью по передней кромке. Двигатели планируется выполнить в подвесных гондолах под крылом на некотором расстоянии от фюзеляжа. Третий двигатель будет размещен в моторном отсеке внутри киля, а горизонтальное хвостовое оперение будет размещено в нижней части киля над соплом хвостового двигателя.

Предполагается, что такие изменения позволят сделать самолет экономичнее и тише на разных режимах полета. Изменения в конструкцию были внесены по еще одной причине — сверхзвуковые полеты над населенной частью суши будут разрешены еще не скоро, а значит самолет должен быть пригоден для экономичного дозвукового или трансзвукового полета. Согласно новому проекту, AS2 над населенной частью суши будет выполнять полеты на скорости в 0,95 Маха.

Помимо доработки проекта AS2 компания Aerion также предложила самолет американским военным. Предполагается, что военная версия AS2 будет использоваться в качестве самолета-разведчика или экспериментальной платформы для испытания авиационных боевых лазеров. В компании рассчитывают, что американские военные разместят заказ по меньшей мере на 10 новых самолетов.