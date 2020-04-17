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В России поход за пивом не считается нарушением режима самоизоляции

пивоДвое жителей Екатеринбурга вышли за пивом и были пойманы полицией за нарушение режима самоизоляции. Но ,внезапно,судья стал на их сторону и аннулировал протокол.

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса. Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат.

Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля. Сначала они вместе пошли за пивом в ближайшую торговую точку у дома, а потом направились за продуктами. В итоге их задержали полицейские, которые решили, что граждане нарушили самоизоляцию.

На них были составлены административные протоколы по статье «Неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции». В распоряжении главы региона указано, что ходить за покупками жителям разрешается.

Tags: , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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