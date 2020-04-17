Апрель 17th, 2020

В Китае испытали крупнейший гидросамолет над морем

Перспективный китайский самолет-амфибия AG600, крупнейший в мире гидросамолет, 15 апреля 2020 года начал проходить испытания на море. Как сообщает «Синьхуа», самолет впервые совершил серию полетов над морской поверхностью на разной высоте. Состоявшиеся проверки признаны успешными.

До сих пор испытания AG600 проводились в пресноводном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее.

Испытания на море позволят оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолета на взлете и посадке при разном состоянии моря.

Пролеты над морем были проведены в рамках программы подготовки AG600 к испытаниям взлетом и посадкой в морской акватории, которые должны состояться до конца текущего года. Подготовка к таким испытаниям стартовала в начале апреля текущего года.

Разработка самолета-амфибии AG600 ведется со второй половины 2000-х годов. Летные испытания самолет проходит с 2017 года, а испытания на воде — с 2018-го. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолетов планируется в 2022 году. Разработчики уже получили заказы на 17 новых гидросамолетов.

Длина AG600 составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час.

Гидросамолет способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. AG600 также планируется использовать для доставки военных на острова.