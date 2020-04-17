Апрель 17th, 2020

В экономике Китая наблюдается падение впервые за последних 40 лет

Экономика Китая вступила в фазу падения впервые за сорок лет. Что подтверждают официальные данные.

В январе-марте 2020 года ВВП страны просел на 6,8 процента год к году, что является первым снижением в квартальной статистике страны, которая ведется с 1992 года. В первом квартале 2019 года рост ВВП Китая был на уровне 6,4 процента. По отношению к четвертому кварталу 2019-го экономика Китая упала на 9,8 процента. В годовом исчислении данные начала 2020 года оказались худшими за 40 лет.

Промышленное производство в КНР в первом квартале сократилось на 8,4 процента. Розничные продажи в Китае упали в январе-марте на 19 процентов год к году. Безработица в стране, которая долгое время держалась на уровне 5 процентов, в январе-феврале составила 6,2 процента, а в марте опустилась до 5,9 процента.