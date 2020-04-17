Апрель 17th, 2020

В Англии за 9 дней построили самое большое в мире временное отделение интенсивной терапии

В Англии построили самый большой в мире госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Больница Найтингейл, в которой будут работать как гражданские, так и военные медики, сможет принять до 4 тыс. пациентов.

Госпиталь торжественно открыл по видеосвязи из своей шотландской резиденции принц Чарльз, у которого в марте был обнаружен коронавирус.

Похожие временные больницы планируется в ближайшее время открыть во многих городах Великобритании, включая Кардифф, Глазго, Манчестер, Харрогейт и Бристоль.

Госпиталь в выставочном центре ExCel, созданный всего за 9 дней, стал первым в серии запланированных больниц типа Найтингейл. За ним последуют больницы на базе Университета Западной Англии в Бристоле и конференц-центра в Харрогейте.