 
 
Апрель 17th, 2020

Умер знаменитый актер фильмов «Рэмбо» и «Три дня на побег»

Брайан Деннехи

Умер американский актер Брайан Деннехи. Об этом сообщает портал TMZ в четверг, 16 апреля.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что 81-летний артист фильмов «Три дня на побег» и «Рэмбо: Первая кровь» скончался в Коннектикуте. Смерть наступила по естественным причинам, в связи с чем вскрытие проводиться не будет.

Деннехи снимался в кино на протяжении несколько десятков лет. В 2001 году он получил премию «Золотой глобус» в номинации «актер в телесериале или фильме для телевидения» за роль Уилли Ломана в фильме «Смерть коммивояжера». За эту же работу его удостоили премии Гильдии киноактеров США и премии Гильдии продюсеров.

Среди других наиболее известных фильмов и сериалов с участием Деннехи — «Хорошая жена», «Черный список», «Ромео + Джульетта», «Четыре тысячи четыреста», «Живот архитектора», «Чертова служба в госпитале Мэш», «Презумпция невиновности», «Иллюзия убийства» и «Полиция Майами: Отдел нравов».

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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