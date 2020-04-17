Апрель 17th, 2020

Ученые — зеленый чай при определенных условиях продлевает жизнь





Китайские исследователи объявили, что любители чая живут дольше тех, кто не пьет этот напиток или предпочитает что-то другое. Однако не всякий сорт оказался настолько полезным.

Команда китайской академии медицинских наук отметила, что три чашки зеленого чая в неделю могут не только улучшить здоровье, но и продлить жизнь. Как описано в статье European Journal of Preventive Cardiology, исследователи изучили анализы 100 902 добровольцев.

На начало эксперимента они не сталкивались с сердечными приступами, инсультами или онкологиями. Участников разделили на две группы: одни пили чай больше трех раз в неделю, а другие – реже. Затем ученые сравнили показатели добровольцев спустя семь лет. Выяснилось, что регулярные чаепития сократили риск развития сердечных заболеваний на 20%, а вероятность смерти от инсульта упала на 22%. Еще через год исследователи вновь собрали участников эксперимента, но уже в гораздо меньшем составе – только седьмую часть. Добровольцам предложили продолжить чайную традицию в течение следующих пяти лет. Положительный показатель только увеличился. 56% участников не столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая смертельно опасные проявления.

Главный автор исследования Донфен Гу объяснил пользу зеленого чая его составом – напиток богат полифенолами, которые контролируют кровяное давление и обмен веществ в организме. «В нашей работе 49% участников чаще всего пили зеленый чай и только 8% предпочитали черный. Небольшая доля второй группы немного усложнила наблюдение и могла бы поставить под сомнение наши выводы, но полученные результаты все же указывают на различный эффект от сортов чая», – добавил Гу.