Ученые рассказали, какой кофе самый полезный





Ученые из Университета Томаса Джефферсона сообщают, что содержание полезных для антиоксидантов в кофе, сваренном без нагрева, может значительно отличаться от напитка, приготовленного традиционным способом. Исследование инициировано Американским химическим обществом.



Кофе, приготовленный холодным способом – модный тренд, пишет sciencedaily.com. Но мало что известно о том, как процесс приготовления меняет химические характеристики напитка. Ученые сообщают, что содержание потенциально полезных для здоровья антиоксидантов в «холодном» кофе, может быть значительно меньше, чем в «горячем». Особенно если вы используете зерна темной обжарки.

«Это исследование может помочь любителям кофе приготовить максимально полезный напиток, основываясь на данных аналитической химии. «После того, как я впервые попробовала кофе холодного заваривания, я попыталась приготовить его дома, но получилось слишком вкусно. Так я заинтересовалась его особенностями и выяснила, что нет никаких исследований «холодного» кофе», – говорит доктор наук Нини З. Рао, главный исследователь проекта. Со своей сотрудницей, доктором наук Меган Фуллер, они решили сделать собственный эксперимент.

В процессе холодного заваривания молотый кофе смешивают с водой комнатной температуры и выдерживают в течение двух дней в холодильнике. Напиток можно пить холодным или горячим. Исследователи, работающие в, ранее оценивали кислотность и антиоксиданты в горячей и холодной варке ява из слегка обжаренных бобов. В другом проекте они проанализировали влияние средней и темной обжарки, а также среднего и грубого помола на некоторые свойства кофе.

Исследователи Университета Томаса Джефферсона изучили кислотность, наличие антиоксидантов и другие природные химические свойства колумбийских бобов разной степени обжарки: от светлой до темной при заваривании горячим и холодным способом.

Если использовались зерна светлой обжарки, содержание кофеина и антиоксидантов оказалось очень похожим при горячей и холодной экстракции. А вот в случае с темной обжаркой, разница в химическом составе полученного напитка оказалась значительной. Приготовление кофе традиционным, горячим, способом извлекало из помола больше антиоксидантов, чем холодное приготовление, и эта разница увеличивалась пропорционально степени обжарки», – говорит Рао.

Таким образом, «горячий» кофе, приготовленный из зерен темной обжарки дает потенциально более полезный напиток. Горячий напиток также содержит больше определенных видов кислот . При этом «холодный» и «горячий» кофе обладают сходным уровнем pH, любителям напитка не следует рассматривать первый вариант как возможность избежать изжоги. Зато значение pH уменьшается при повышении температуры обжарки. Поэтому для людей, страдающих из-за повышенной кислотности желудка, лучше выбирать кофе темной обжарки.

«Мой совет для потребителей всегда состоял в том, чтобы пить то, что им нравится. Но если вы хотите приготовить кофейный напиток с учетом антиоксидантов, лучше готовить кофе традиционным горячим способом. А если вы хотите напиток с низкой кислотностью лучше использовать более темную обжарку», – говорит Рао.