Апрель 17th, 2020

Ученые открыли неизвестную способность кофе усваивать витамины





Ученые открыли неизвестную способность кофе усваивать витамины — как оказалось, это сделать достаточно просто. Кофе улучшает усваиваемость организмом человека витамина С.

«При обжарке теряется много витаминов, но сохраняются витамины группы B, они выдерживают термическую обработку. Это проводник витамина C. Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше. Также в кофе много микроэлементов, которые дают питание клеткам организма», — сказала эксперт.



Она добавила, что при обжарке кофейные зерна сохраняют микроэлементы и витамины группы B. Но сам кофе не является калорийным напитком, если пить его без сахара и молока.



«Кофе сильнее влияет на организм, чем чай. Если чай влияет в течение восьми часов, имеет распределенный эффект, кофе влияет в течение двух часов, но намного сильнее. Поэтому настоящий кофе лучше детям не пить. На чашку кофе идет восемь граммов, это достаточно много, организм активизируется, запускается. Сердце, мозг два часа работают в повышенном режиме. Из кофе вы не получаете калорий, только кофеин, то есть активизируется работа вашего организма, дополнительную энергию вы не получаете», — рассказала Тихонова.