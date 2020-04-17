Апрель 17th, 2020

Ученые допустили вероятность существования жизни на Меркурии

Ученые допускают,что на Меркурии может быть жизнь.

Поверхность этой планеты покрыта трещинами, что свидетельствует о наличии летучих веществ. Ученые отметили, что это научно не доказано, но если летучие вещества действительно есть на Меркурии, то на этой планете может быть жизнь.



Некоторые летучие вещества позволяют обеспечить благоприятную среду для многих живых организмов даже в том случае, если на поверхности очень высокие температуры. К примеру, вода защищает жизнь под поверхностью не только от высоких температур, но и от радиации. Однако исследователи подчеркивают, что выдвигают лишь теорию, поскольку на Меркурии очень низкое атмосферное давление. Из-за этого на поверхности планеты наблюдаются сильные колебания температуры. Кроме того, Меркурий не защищен от солнечного ветра, который разрушает поверхностный слой планеты.



По мнению ученых, если на Меркурии и существует жизнь, то она может быть только простейшей. Специалисты напомнили, что у этой планеты много энергетических запасов, при которых появляются микроорганизмы. У планеты очень тонкая атмосфера, но именно в ней можно найти три компонента, благодаря которым развиваются разные формы жизни, — метан, кислород и воду.