Апрель 17th, 2020

Ученые — алкоголь после 40 лет повреждает ДНК

Врачи разных специальностей рассказали, как организм реагирует на алкоголь, если вы уже перешагнули к среднему возрасту.

Журналисты из издания The Telegraph побеседовали с ведущими мировыми специалистами на тему, как алкоголь виляет на организм человека старше 40 лет. Об этом пишут Новости Ю.

Профессор Университетского колледжа Лондона и главный врач благотворительной организации Drinkaware Пол Уоллес объяснил, что алкоголь, проникая в мозг, работает как депрессант, хотя многие воспринимают его как антидепрессант. Дело в том, как отметил врач, со временем алкоголь приводит к проблемам с настроением, вызывает излишнюю раздражительность, способствует появлению депрессии.

Другой профессор, известный дерматолог Ник Лоув рассказал, что алкоголь, при регулярном его потреблении, часто вызывает покраснение кожи из-за увеличения кровеносных сосудов. Также он отметил, что алкоголь может повредить ДНК и коллаген в коже, что приводит к быстрому старению.

Заместитель главного врача British Heart Foundation Майк Нэптон объяснил, что регулярное и чрезмерное употребление алкоголя плохо сказывается на способности сердца перекачивать кровь. Как следствие повышается риск развития сердечной недостаточности.

Гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс заметил, что печень также страдает от постоянного употребления алкоголя. Сильно повышается риск цирроза и других заболеваний.