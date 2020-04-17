 
 
Апрель 17th, 2020

У воинов ВСУ отобрали патроны, чтобы они на учениях «случайно» не застрелили Зеленского

Зеленский посетил тактические учения в Закарпатской области.
На которых у солдат отобрали магазины от автоматов. А то потерпевший презЕдент у нас настолько популярен и любим народом, что мало ли шо может случиться. Да и близко к военным подходить он не пытался — фотографировался только с тщательно отобранными охраной.



Нет, не фейк и не клевета. Фото из официального аккаунта ОПУ.

Алексей Петров: Привезли блядь дитятко в армию.

Євгеній Маслак: Магазини зачинені на карантин.

Сергей Непокупный А чо у бетерів башти не зняли?

Alex Noinets: «Піу-піу, пищ-пищ-пищ», — підкреслив прес-секретар МОУ.

https://ibigdan.livejournal.com/24970069.html 

Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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