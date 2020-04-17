Апрель 17th, 2020 Страна ужаса: во что превратила Эквадор эпидемия коронавируса

Эквадор столкнулся с настоящей гуманитарной катастрофой, вызванной эпидемией коронавируса.



Переполненные больницы превратились в очаги заражения COVID-19, а морги и похоронные бюро не в состоянии принять такое количество умерших. Об этом пишет Lenta. ru.



В лучшем случае, покойников хоронят в картонных коробках от бананов и креветок. При этом, в отдельных случаях, тела по нескольку дней остаются разлагаться на улицах под палящим солнцем.



Люди в отчаянии просят власти о помощи, однако чиновники лишь разводят руками, признавая, что в будущем ситуация только ухудшится.



В последнюю неделю фотографии с трупами, оставленными на улицах, в коридорах больниц и во дворах домов, заполонили местные соцсети. Выкладывая снимки и видеообращения в Twitter, находящиеся в отчаянии жители пытаются достучаться до властей.



Несколько дней подряд эквадорцы обсуждали ролик, в котором женщина по имени Габриэла Ореллана в слезах умоляет правительство забрать тело ее мужа в морг.



«Господин президент, пожалуйста, ответьте мне, где все эти службы? Они сказали мне, что приедут и увезут его, но обманули… Единственное, о чем я прошу: помогите ему уйти из этого мира достойно! Пожалуйста, не позволяйте ему лежать брошенным на улице», – обращается отчаявшаяся женщина.



У жителя Эквадора Хавьера Баррезуеты Чавеса от коронавируса умер отец. Его тело уже больше 3 дней находится в квартире.



«Он лежит в гостиной уже три дня, заражая нашу семью. У всех нас уже есть симптомы: диарея, жар, ломота в теле. Мы не можем обратиться за помощью в больницу, ведь если пойдем туда, то еще больше заразимся, а врачи нас даже не осмотрят. То, что сейчас здесь происходит, — это хаос. Мы здесь умираем, и никто ничего не делает, чтобы нам помочь», – рассказывает Эдуардо.



Портовый город Гуаякиль с населением в 2,7 миллиона человек или, как его называют, «тихоокеанская жемчужина» считается одним из крупнейших мегаполисов в Эквадоре. Именно он стал эпицентром распространения коронавируса в Латинской Америке.



Официально в стране заражены 7,6 тысячи человек, примерно 370 человек умерли, и 70 процентов случаев приходится на Гуаякиль. Однако в эти цифры мало кто верит. Даже президент Эквадора Ленин Морено предупредил, что заболевших может быть больше в разы, просто в стране не хватает тестов для выявления COVID-19.



Коронавирус просочился в страну в День святого Валентина, когда 71-летняя эквадорка вернулась домой из отпуска в Испании. 13 марта она умерла.



Тем временем в Гуаякиль успели приехать эквадорские студенты, учившиеся в Европе. Они поспешили на родину, испугавшись разгула COVID-19 в странах ЕС. Правительство Эквадора ввело карантин и закрыло границы с другими странами, когда в стране выявили 111 случаев инфицирования коронавирусом.



Однако местная система здравоохранения, как и во всем мире, не была готова к пандемии: в считаные дни больницы оказались переполнены. При этом именно эта система создала благоприятную среду для стремительного распространения вируса.



В Эквадоре, если пациент лежит в больнице — неважно, частной или государственной, — ему должна помогать семья. Именно родственники покупают еду и лекарства, они постоянно находятся рядом с заболевшим. В результате вместо того, чтобы находиться в самоизоляции, родственники заболевших COVID-19 ухаживали за ними в больнице или искали лекарства на черном рынке, заражаясь и разнося инфекцию дальше.



В итоге люди стали массово умирать от коронавируса и респираторных инфекций, которые, вполне вероятно, были невыявленными случаями заражения SARS-CoV-2. Морги перестали справляться с количеством умерших, а сотрудники предприятий ритуальных услуг отказывались работать, опасаясь подцепить COVID-19.



Забирать тела было некуда и некому, и родственникам ничего не оставалось, кроме как оставлять покойников дома. Большинство, опасаясь инфекции, выносили трупы на улицу.



Пока обеспеченные эквадорцы могут себе позволить находиться в самоизоляции, бедняки вынуждены каждый день работать, рискуя заразиться и заразить окружающих.



Чтобы как-то поддержать население и заставить людей оставаться дома, правительство решило выплатить рабочим по 60 долларов. Многие признаются, что это всего лишь четверть того, что они обычно зарабатывают за месяц.



При этом даже такая, казалось бы, правильная мера привела к резкому росту числа зараженных. Дело в том, что у многих эквадорцев нет банковских карт, и в результате сотни человек одновременно поспешили в банки, чтобы получить выплату наличными.



Президент Эквадора Ленин Морено уже призвал сограждан готовиться к худшему.



https://cursorinfo.co.il/all-news/strana-uzhasa-vo-chto-prevratila-ekvador-epidemiya-koronavirusa/ «Тотальный контроль» — Киберпанковая антиутопия становится реальностью в Китае

«Тотальный контроль» — Киберпанковая антиутопия становится реальностью в Китае В Кувейте только что поженившаяся пара развелась после трех минут брака

В Кувейте только что поженившаяся пара развелась после трех минут брака Ученые выяснили, что за огненные шары упали с неба в Чили

Ученые выяснили, что за огненные шары упали с неба в Чили Кошка покойного Карла Лангерфельда получит 150 миллионов



