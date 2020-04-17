Апрель 17th, 2020

США начинают постепенно снимать санитарные ограничения. Трамп ждет экономический бум

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. «Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — подчеркнул президент во время выступления в администрации.

«Как я уже говорил в течение некоторого времени, прекращение работы [предприятий] на общенациональном уровне не является устойчивым и долгосрочным решением. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно», — сказал он.

«Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум», — считает американский президент.

Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. «Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия», — отметил он.

По его словам, план включает в себя три фазы. «Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других», — сказал он.

Губернаторам предоставят решать, когда снимать ограничения. «Если им необходимо оставаться закрытыми, мы позволим им делать это. И если они сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро», — сказал Трамп.

«Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил президент США. При этом он подчеркнул, что во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности, в частности, соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.