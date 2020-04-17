 
 
Апрель 17th, 2020

Шведская принцесса стала работать в больнице из-за коронавируса

Принцесса София

Принцесса София
Фото: Jonas Ekstromer / Globallookpress.com

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, пишет издание Daily Mail.

Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице Софиахеммет, на которых готовят вспомогательный медперсонал. Каждую неделю их заканчивают 80 человек. Дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии.

Придворная пресс-служба распространила фотографии 35-летней принцессы, сделанные в больнице. На них София одета в хирургический костюм и позирует в окружении сотрудников Софиахеммет.

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>