Апрель 17th, 2020

Шерон Стоун рассказала о тяжелом периоде в жизни после инсульта

Актриса Шерон Стоун была настоящим секс-символом на протяжении многих лет. Но потом произошли возрастные изменения,которые жутко пугали актрису. Об этом она рассказала в одном из интервью.

10 марта актрисе исполнилось 62 года, и в отличие от своих знаменитых ровесниц, она не делает пластических операций и не стесняется показаться на публике без макияжа. Стоун пережила тяжелый период, но вышла из него победительницей и смогла принять свой настоящий возраст. Она не пытается молодиться и не увлекается ботоксом. Однако актриса по-прежнему все еще хороша.

Шэрон признается, что самым тяжелым рубежом в своей жизни она считает тот момент, когда ей исполнилось 40 лет. Именно тогда тело начало быстро стареть, и актриса погрузилась в самую глубокую депрессию.



Она не скрывает того, что даже злоупотребляла спиртными напитками, поскольку просто не могла выносить то, что видела в зеркале. Но депрессия продлилась недолго. Стоун решила взять себя в руки, начала заниматься спортом и отказалась от вредных продуктов. «Вы не бессильны и можете значительно замедлить процесс старения, если соберетесь, будете соблюдать дисциплину, правильно питаться и много тренироваться», — заявила знаменитость.

Около 20 лет назад, когда в жизни Шэрон был непростой период, у нее случился инсульт. Именно тогда актриса поняла, в каком жестоком мире она очутилась. Ее перестали приглашать в фильмы, поскольку она частично потеряла память и даже не узнавала многих знакомых.



На протяжении двух лет Шэрон восстанавливалась, и в тот период ее преследовали серьезные проблемы со здоровьем — она стала плохо видеть, начала заикаться и практически не чувствовала одной ноги. С помощью современных препаратов она полностью реабилитировалась. Сейчас у актрисы нет любимого человека, но она не считает это трагедией. По ее словам, если в ее возрасте человек одинок, значит, у него на это свои причины.