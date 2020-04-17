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Секс-шопы сделали свой взнос в борьбу с коронавирусом

медсестраСеть секс-шопов в Лос -Анджелесе отдала свои товары для медицинских учреждений города. Тысячи медицинских масок, лицевых щитков и перчаток учреждениям Лос-Анджелеса пожертвовала местная компания.

«Есть много фетишей на медицинскую тему, для них нужны перчатки, оборудование для ухода за больными, термометры. Некоторое из этого сейчас пользуются большим спросом, мы рады помочь», — сказал генеральный директор компании.

По его словам, перчатки были на складе, а маски и щитки поставила зарубежная фабрика компании. «Наши многолетние связи в медицинской сфере позволяют нам получить доступ к средствам индивидуальной защиты, которые сейчас так востребованы и которые столь тяжело найти. Прежде мы и представить не могли, насколько ценными будут эти связи», — заявил управляющий.

Ранее стало известно, что британский секс-шоп пожертвовал  медицинскую одежду госпиталю. Также сообщалось, что крупнейший порносайт мира Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ к своему контенту для всех желающих. Таким образом сервис призвал всех людей мира оставаться дома.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Общество, США ﻿
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