Апрель 17th, 2020

Раввины готовятся открывать ешивы и синагоги: «Если демонстрации разрешены, то и нам можно»

По указанию раввина Каневского депутат Моше Гафни («Еврейство Торы») готовит для правительства документ об условиях открытия ешив и синагог. Депутат заявил, что если полиция разрешила демонстрацию на площади Габима, «нет никаких причин не открывать ешивы, колели и синагоги, которые являются основой существования мира»

«Разумеется, в соответствии с правилами, обеспечивающими охрану общественного здоровья», — добавил депутат. Свод этих правил, которые должны позволить открыть ешивы, колели и синагоги, депутат Гафни представит на утверждение Лицмана и Нетанияху на следующей неделе.

Совет ешив предложил превратить эти заведения в закрытые интернаты, где ешиботники будут изучать Тору в условиях полной изоляции от внешнего мира.

Пока в ешивах послепраздничные каникулы, но после их окончания ультра-религиозный сектор намерен вернуться к обычному режиму «изучения Торы и молитв».

Демонстрации входят в число законных оснований для выхода из дома, поэтому полиция не препятствовала проведению массовой демонстрации «черных флагов» на площади Габима. Выразить свой протест против «утверждения диктатуры Нетанияху» вышли более тысячи людей.

За последние сутки в Тель-Авиве — Яффо зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19 — в пересчете на 100,000 населения это в 25 раз меньше, чем в Бней-Браке.

https://news.israelinfo.co.il/politics/86114