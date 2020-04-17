 
 
Апрель 17th, 2020

Престарелая супермодель показала раскормленное тело в бикини во время изоляции

Хелена Кристенсен

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала свое тело в бикини во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах бывшая модель Victoria’s Secret попозировала в нескольких откровенных образах. Так, на одном из них она сфотографировалась у бассейна в черном купальнике с глубоким декольте. На другом снимке 51-летняя Кристенсен запечатлена в бордовом слитном бикини, а на последнем — в купальнике фиолетового цвета и джинсах.

Подписчики восхитились внешним видом супермодели. «Идеальное тело!», «С годами ты становишься только краше!», «Вау, ты все еще прекрасна!», «Самая горячая женщина на планете», — комментировали они публикацию, набравшую 23 тысячи лайков.

Известно, что Кристенсен находится на самоизоляции в своем доме в северной части штата Нью-Йорк вместе со своим 20-летним сыном и подругой Камиллой Стэрк (Camilla Staerk).

В марте бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини без фотошопа. На снимке Поризкова позирует на скалах у водопада в черном раздельном купальнике, закинув руку за голову. В комментариях большинство подписчиков знаменитости похвалили ее за спортивную форму.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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