Апрель 17th, 2020

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

Кинокартина известного режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» получила главную награду премии домашних релизов Home Media Awards.

Фильм «Однажды в Голливуде» пополнил свой и без того внушительный багаж наград. Ранее фильм уже завоевал две статуэтки «Оскар», три «Золотых глобуса», премию BAFTA, премию гильдии киноактеров США, премию критиков, премию «Спутник» и другие.

После присуждения премий Home Media Awards список наград фильма пополнился главной наградой премии «Титул года», а также статуэткой за «лучший фильм для домашнего просмотра».

«Игра престолов» от HBO получила статуэтки за лучший релиз на диске и лучший дизайн. «Алита: Боевой ангел» режиссера Роберта Родригеса победила в четырех номинациях. Также награды достались картинам «История игрушек 4″, «Мстители: Финал», «Звезда родилась». Всего премия Home Media Awards вручается в 46 разных категориях.

Фильм сценариста и режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт, рассказывает про конец Золотого века Голливуда. Бывшая звезда вестернов и его дублер пытаются найти свое место в быстро меняющемся мире киноиндустрии.