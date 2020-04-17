Апрель 17th, 2020

Новая фантастика с Марком Уолбергом отложена на год

Из-за коронавируса и связанного с ним карантина почти что на целый год отложен релиз фантастического фильма «Бесконечность» с Марком Уолбергом в главной роли.

Напомним, «Бесконечность» — проект студии Paramount. В режиссерском кресле находится постановщик «Уравнителя» и «Тренировочного дня» Антуан Фукуа. Сюжет рассказывает о людях со сверхспособностью перерождаться заново. Уолберг играет шизофреника, странные сны которого могут быть воспоминаниями из прошлых жизней.

Фильм должен был выйти на экраны 7 августа 2020 года, но теперь его дата релиза — 28 мая 2021.