Апрель 17th, 2020

Найдена планета, идеально похожая на Землю



Новый анализ данных космического телескопа «Кеплер» привел к открытию экзопланеты Kepler-1649c, которая на данный момент наиболее похожа на Землю по размерам и расчетной температуре. Изначально автоматическая система обработки данных классифицировала транзит этой планеты по диску своей звезды как ложное срабатывание. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Маломассивные звезды типа M-карликов являются наиболее распространенным результатом процесса звездообразования в нашей галактике и составляют две трети от числа всех звезд и коричневых карликов в окрестностях Солнечной системы. Наблюдения показывают, что такие звезды часто обладают экзопланетами, которые похожи на Землю по размеру и находятся в зоне обитаемости. Несмотря на то, что M-карлики из-за своей вспышечной активностимогут быть более опасны для потенциально обитаемых экзопланет, чем звезды с большей массой, такие как Солнце, их распространенность делает экзопланеты, обращающиеся вокруг них, наиболее вероятным кандидатами в обитаемые миры.

Группа астрономов во главе с Эндрю Вандербургом (Andrew Vanderburg) сообщила об открытии новой экзопланеты Kepler-1649c, которое было сделано при очередном анализе архива данных космического телескопа «Кеплер», завершившего свою работу в 2018 году. Исследователи сформировали рабочую группу для проверки событий транзитов (наблюдавшихся кратковременных падений яркости звезд, вызванных прохождением планет по их диску), классифицированных автоматическими алгоритмами обработки данных как ложные срабатывания.

Kepler-1649c находится в системе М-карлика, расположенной в 300 световых годах от Солнца. Звезда имеет массу 0,19 масс Солнца, радиус 0,23 радиуса Солнца и эффективную температуру 3240 кельвин. Один оборот вокруг своей звезды экзопланета совершает за 19,5 земных дней, она в 1,06 раза больше Земли. Количество излучения от звезды, которое получает Kepler-1649c, составляет 74 процента от аналогичного потока излучения от Солнца, получаемого Землей, что дает оценку равновесной температуры экзопланеты в 234 кельвина, при этом она находится в обитаемой зоне своей звезды. Все это делает Kepler-1649c наиболее похожей на Землю экзопланетой по размерам и расчетной температуре.

Это открытие подчеркивает ценность анализа человеком найденных кандидатов на планеты, даже в условиях постоянного совершенствования автоматизированных методик поиска, и указывает на то, что землеподобные экзопланеты у M-карликов могут быть гораздо более распространенным явлением, нежели экзопланеты вокруг более массивных звезд.

Система Kepler-1649 также содержит еще одну, уже известную внутреннюю экзопланету Kepler-1649b, которая совершает один оборот вокруг звезды за 8,7 земных дня и похожа на Венеру. Однако предполагается, что в системе может быть еще одна экзопланета, поиски которой пока не увенчались успехом. Она может находится между Kepler-1649b и c, причем в этом случае их орбиты будут в резонансе 3:2. Возможно она либо слишком мала для обнаружения (размером с Марс или меньше), либо смещена достаточно, чтобы явления транзита не происходило.