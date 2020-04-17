Апрель 17th, 2020

Ким Кардашьян лично прорекламировала новую линейку нижнего белья

Ким Кардашьян не сидит на карантине сложа руки. Женщина уже давно владеет собственным брендом нижнего белья. И сейчас ее коллекции как никогда к стати.

Именно сейчас, как никогда,все нуждаются в уютном нижнем белье и домашней одежде, которые способны хотя бы немного скрасить вынужденное заточение дома.

Ким Кардашьян аннонсировала новую коллекцию своего бренда SKIMS. В нее вошли топы с высокой горловиной, шорты, стринги и классические трусики. Вещи выполнены из очень эластичного трикотажа. Обо всех достоинствах новой линейки Ким рассказала у себя в Instagram.

Звезда примерила все комплекты на себе. Они, кстати, представлены в трех приятных оттенках – темном графитовом, оливковом и цвета слоновой кости.

Кардашьян продолжает делать упор на инклюзивности – вещи ее бренда доступны для девушек разной комплекции. На сайте бренда их демонстрируют модели с нестандартными формами.

Коллекция будет доступна совсем скоро. Вещи будут доступны к заказу с 21 апреля.