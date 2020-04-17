Апрель 17th, 2020

Кайли Дженнер загрустила в изоляции

Сама молодая миллиардерша в мире ,кажется,загрустила в изоляции. Для публичных персон,какой и является Кайли,жизнь в заточении — сплошная скука. Не развлекают уже ни домашняя видеосьемка, ни ,тем более,домашние дела.

Но так как карантин в Америке пока прекращать не планируют,красотка вынуждена вместо вечерних нарядов носить домашние.

Кайли, как и прежде, большую часть времени посвящает дочери Сторми и проводит время с пользой для себя, занимаясь важными делами, косметическими процедурами, разбирает гардероб, составляя модные домашние образы.

Для комфортного времяпрепровождения Кайли отдает предпочтение спортивному стилю. Один из последних образов однозначно попадает в список самых удобных. Звезда надела серый однотонный комплект, состоящий из обтягивающего боди с длинными рукавами и легинсов. Кроссовки Nike Air Jordan 1 Hight завершили домашний образ.