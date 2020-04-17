«Иранская Анджелина Джоли» заразилась коронавирусом в тюрьме

У интернет-звезды Фатимы Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую окрестили «иранской Анджелиной Джоли», нашли коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает иорданское издание Al Bawaba.

О болезни девушки объявил ее юрист. По его словам, она заразилась в тюрьме, куда ее поместили после обвинений в богохульстве, незаконном обогащении и других преступных деяниях. Первоначально Хишванд перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Администрация тюрьмы была вынуждена разрешить госпитализацию. Для продолжения лечения девушку доставили в больницу в Тегеране.

Правозащитная организация «Центр за права человека в Иране» утверждает, что Хишванд находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Эта информация отсутствовала в публикациях о ее госпитализации, появлявшихся ранее на персидском языке.

Официальное Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) опубликовало опровержение сообщений о болезни Хишванд. Директор женской тюрьмы, где находится девушка, заявил, что она здорова, а утверждения ее юриста не соответствуют действительности.

Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года на демонстрации против иранского режима.