Холли Берри рассказала, что хочет быть одинокой

Вчера 53-летняя актриса Холли Берри провела в инстаграме прямой эфир вместе со своей подругой Леной Уэйт. В ходе разговора Лена спросила у Холли, решила ли она остаться одна после развода в 2016 году с Оливье Мартинесом, от которого у нее есть шестилетний сын Масео (актриса также воспитывает 12-летнюю дочь Налу от Габриэля Обри).

Я многому научилась, живя со своими детьми. Они для меня сейчас — лучшая компания. После развода с отцом Масео я одинока вот уже три года. Я решила подождать. Я очень ориентированный на отношения человек, я всегда хочу быть с кем-то. Но я решила, что не буду спешить, я собираюсь потратить время на то, чтобы побыть с самой собой. И было бы здорово, если бы я смогла остаться в таком положении!



— рассказала она.

Оливье Мартинес и Холли Берри

Когда Уэйт спросила Берри, знает ли она, сколько времени ей потребуется, чтоб побыть наедине с собой, звезда ответила, что ей понадобится для этого как минимум год.

Один год привел к двум годам, а два года теперь ведут к трем годам. Но я в порядке, потому что я думаю, что в следующий раз у меня будет больше шансов выбрать то, что правильно для меня. Я потрачу время на то, чтобы подумать, что для меня важно.

Я больше не чувствую потребности в отношениях, поэтому я не чувствую необходимости торопиться или соглашаться на что-то, что не совсем подходит мне. Это не значит, что что-то не так с людьми, с которыми я была. Просто я буду ждать того, кто мне подойдет, или останусь одна со своими детьми и буду жить так, как живу,

— заключила Берри.

С бывшим мужем Оливье Мартинесом Холли Берри осталась в хороших отношениях. Они вместе воспитывают своего сына и встречаются на семейных праздниках. А вот с отцом своей старшей дочери манекенщиком Габриэлем Обри звезда разошлась по-плохому, обвинив его в расизме, абьюзивном поведении и изменах. Всего же Холли Берри была замужем трижды.

Габриэль Обри и Холли Берри