Апрель 17th, 2020

Горячее лето и горячие девушки на фото Кемерона Хеммонда

Австралийский фотограф Кемерон Хеммонд-человек известный в модной индустрии. Его специфика-летние пляжные фото.

Именно к нему обращаются многие мировые бренды нижнего белья и купальников, чтобы продемонстрировать свою продукцию. Кэмерон делает игривые, соблазнительные и чувственные снимки девушек.

Кэмерон Хаммонд живет мечтой почти любого подростка – зарабатывает он тем, что ездит по самым прекрасным уголкам земли и снимает обнаженных девушек для журналов, брендов нижнего белья или просто для себя.

Да что там подростки, ни один мужчина, кажется, не отказался бы от такой работы. Требования всего два: хороший вкус и умение работать с камерой.

У Кемерона это все присутствует. Его снимки отличаются реализмом. Глядя на эти кадры,можно почувствовать и зной,и прохладу воды и окунуться в расслабленную атмосферу летнего дня.