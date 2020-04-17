Германия остановила эпидемию коронавируса

Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

По словам министра, с 12 апреля в Германии каждый день больше людей выздоравливают, чем заражаются. «Вспышка на сегодня снова поддается контролю», — отметил Шпан. Одним из факторов успешной борьбы он назвал «очень плотную сеть врачей-терапевтов», которые имеют соответствующие лицензии.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.

Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.