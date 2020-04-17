Апрель 17th, 2020

Эмили Ратаковски предлагает снять все лишнее и встретить лето в трусах и шляпе

Красавица Эмили Ратаковски не оставляет поклонников без впечатлений ни одного дня.На своей странице в Инстаграм девушка регулярно публикует снимки,на которых демонстрирует свою отличную фигуру и отсутствие комплексов.

Сегодня ,в очередной раз,Эмили выставила фото ,которое не оставило поклонников равнодушными.

На опубликованном кадре знаменитость позирует топлес в купальнике собственного бренда Inamorata, держа лимон и прикрывая обнаженную грудь руками. Бикини продается на сайте марки за 80 долларов .Правда на Эмили от этого бикини надета лишь половина.

Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией с миллионом лайков. «Вау!!», «Клевая!», «Как ты можешь быть такой??», «Горячая Эмили», — отмечали они.