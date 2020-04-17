 
 
Апрель 17th, 2020

Эмили Ратаковски предлагает снять все лишнее и встретить лето в трусах и шляпе

ратаковски12Красавица Эмили Ратаковски не оставляет поклонников без впечатлений ни одного дня.На своей странице в Инстаграм девушка регулярно публикует снимки,на которых демонстрирует свою отличную фигуру и отсутствие комплексов.

Сегодня ,в очередной раз,Эмили выставила фото ,которое не оставило поклонников равнодушными.

На опубликованном кадре знаменитость позирует топлес в купальнике собственного бренда Inamorata, держа лимон и прикрывая обнаженную грудь руками. Бикини продается на сайте марки за 80 долларов .Правда на Эмили от этого бикини надета лишь половина.

Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией с миллионом лайков. «Вау!!», «Клевая!», «Как ты можешь быть такой??», «Горячая Эмили», — отмечали они.

 

Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>