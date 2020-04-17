Апрель 17th, 2020

Елена Малышева считает коронавирус «прекрасным» потому,что он уничтожает больных и стариков

Популярная ведущая Елена Малышева,которая утверждает,что является врачом,давно уже прославилась своими странными заявлениями о здоровье и лечении различных болезней. Не пропустила она и тему коронавируса.

Женщина заявила, что коронавирусная инфекция является самым прекрасным вирусом. Она рассказала об этом в собственном аккаунте в Инстаграм во время прямого эфира.



Так, она пояснила собственную точку зрения тем, что вирус представляет собой весьма серьезную опасность исключительно для пожилых людей, а также тех, которые имеют хронические заболевания. Средний возраст людей, которые умирают от коронавирусной инфекции нового штамма, составляет 79,5 лет, а дети и вовсе практически не болеют им.



Цитата из сообщения Малышевой выглядит так: «Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и дальше продолжаю считать. Нужно еще поискать инфекцию, где аналогичный средний возраст тех, кто умирают».