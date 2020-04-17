Апрель 17th, 2020

Депутат Гео Лерос требует прикрыть коррупционную схему по уклонению от уплаты НДС крупным бизнесом

Депутат Украины Гео Лерос написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро о фактах масштабной коррупции.

Об этом политик рассказал на своей странице в Фейсбук.

«Согласно отчету, с июня в государственной налоговой службе начала действовать так называемая «программа», суть которой заключается в организованной топ-чиновниками системы уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты», — заявил он.

По подсчетам депутата, за восемь месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 миллиардов гривен.

Лерос отмечает, что работники налоговой подтвердили существование «программы», а также большую часть информации, указанной в отчете.

Нардеп выразил надежду на проведение тщательного расследования. «В преддверии экономической катастрофы государство позорно стоит с протянутой рукой, когда у нас внутри организованная группа лиц потрошит и так дырявый бюджет», – написал он.