Апрель 17th, 2020

Археологи разгадали за что известного фараона приговорили к забвению

В ноябре 1922 года в египетской Долине Царей египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джордж Герберт Карнарвон обнаружили у входа в гробницу фараона Рамсеса VI вход в ещё одно захоронение. Когда вход удалось расчистить, глазам учёных предстала уникальная картина — им удалось найти одну из немногих гробниц фараона, которая за прошедшие тысячелетия не была разграблена. В украшенном бирюзой саркофаге из чистого золота была обнаружена мумия фараона Тутанхамона…

С этого момента Тутанхамон в представлении широкой публики превратился в едва ли не главную фигуру в истории Древнего Египта. Даже те, кто ничего не знает о Стране фараонов, наверняка вспомнят имя Тутанхамона.



У входа в гробницу Тутанхамона. Говард Картер с коллегой, 1922 год.

Между тем сам Говард Картер, открывший миру гробницу этого правителя, как-то заметил: «Единственное, чем он отличился, так это тем, что умер и был похоронен».

Действительно, до начала XX века о Тутанхамоне египтологам было мало что известно. Более того, сам факт его правления многими ставился под вопрос. Позднейшие исследования показали, что, скорее всего, от сведений о Тутанхамоне постарались избавиться властители, пришедшие ему на смену не совсем законным путём и старавшиеся избавиться от компрометирующих их сведений.



Вынос мумии Тутанхамона из гробницы. Двадцатые годы XX века.

Изображения Тутанхамона скалывались или затирались, у его статуй отбивали лицо, руки, ноги и бока. Уничтожить гробницу Тутанхамона было сложнее, да и кощунственно с точки зрения верований древних египтян, поэтому вход в неё попросту засыпали.

Наследник великого реформатора

Чем же не угодил своим современникам Тутанхамон, фараон XVIII династии Нового царства?

Тутанхамон, или Тутанхатон, правил в Древнем Египте в период с 1332 по 1323 годы до нашей эры. Он взошёл на трон в возрасте 10 лет и ушёл из жизни, не достигнув 20-летия.

О происхождении Тутанхамона у учёных нет единого мнения. Одни полагают, что он был сыном фараона Эхнатона, другие полагают, что отцом Тутанхамона был фараон Сменхкара, сын или брат Эхнатона.

Эта революционная реформа была затеяна Эхнатоном при опоре на неродовитых служилых людей с целью лишения власти влиятельной касты жрецов.

Противостояние новой и старой веры оказалось настолько яростным, что Эхнатон покинул Фивы, где сильны были позиции жрецов, и приказал строить новый город, который должен был стать новой столицей.

Город Ахетатон стал центром распространения новой религии, которой очень скоро пришлось вести яростную борьбу за существование. Фараон-реформатор оказался в изоляции и, хотя так и не отказался от своих планов, тем не менее добиться победы над старыми верованиями не смог.



Статуя фараона Эхнатона из храма Атона в Карнаке. Каирский египетский музей.

После смерти Эхнатона начался процесс возвращения египтян к прежней вере, растянувшийся на период правления нескольких фараонов. Одним из таких «промежуточных звеньев» и стал Тутанхамон, изначально носивший имя Тутанхатон.

Смерть сторонника «централизма»

Придерживаясь в первые годы правления веры Эхнатона, Тутанхамон затем возвращается к старой вере, в знак чего даже меняет имя.

При этом, возвращая права сторонникам старой веры, Тутанхамон не вводит гонений на почитателей Атона, надеясь сохранить мир в царстве. Дабы сохранить баланс сил, Тутанхамон покинул Ахетатон, но не вернулся и в Фивы, обосновавшись в Мемфисе.

Большое влияние на Тутанхамона оказывали два опытных политика — сановник Эйе и полководец Хоремхеб. Фактически все девять лет правления Тутанхамона прошли под их опекой, от которой молодой фараон не имел возможности избавиться.



Фрагмент статуи Хоремхеба. Музей истории искусств. Вена.

Главным в этой цепочке является Эхнатон — фараон-реформатор, предпринявший попытку ввести в Египте единобожие. Отныне египтяне должны были поклоняться солнечному диску — Атону — и самому фараону как первосвященнику нового бога.

Спор о причинах смерти Тутанхамона в очень молодом возрасте долгое время порождал многочисленные гипотезы. Учёные обратили внимание на то, что на шею мумии был надет венок из цветущих васильков и ромашек. Поскольку в Египте эти цветы цветут в марте – апреле, а процесс мумификации длился около 70 дней, было сделано заключение, что Тутанхамон погиб в декабре – январе.

Это время считалось у египтян разгаром охотничьего сезона, из чего возникло предположение, что роковой для фараона стала травма, полученная на охоте — возможно, сложный перелом ноги.

Среди альтернативных версий — убийство, организованное Эйе и Хоремхебом, решившими избавиться от «прокладки» между ними и властью, которой являлся юный монарх.

Но, согласно исследованиям, проведенным с помощью самых современных технологий, египетский правитель умер от малярии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Для изучения 16 мумий представителей XVIII династии, включая мумию Тутанхамона, был использован анализ ДНК и компьютерная томография.



Восстановленное по черепу лицо Тутанхамона

В следствии исследований выяснилось, что причиной смерти фараона Тутанхамона стало не заражение крови, полученное при падении с колесницы во время охоты. Ученые пришли к выводу, что убило Тутанхамона смертельное сочетание малярии и бессосудистого костного некроза (омертвение участка кости вследствие нарушения питания; характеризуется гибелью костных клеток при сохранении плотного межклеточного вещества).

Также было установлено, что Тутанхамон являлся сыном фараона Эхнатона и его сестры и страдал рядом генетических отклонений. В частности, у фараона было рассечение неба, болезнь костей, косолапость в левой стопе, а также неполное количество пальцев на правой. По мнению ученых, скорее всего, молодой правитель не мог передвигаться без костылей.

Посмертно репрессированный

Эйе и Хоремхеб действительно сумели поочерёдно стать фараонами Египта, причём постарались избавиться от напоминаний, о юном предшественнике.

Особенно в этом преуспел Хоремхеб, взявший курс на полное уничтожение остатков культа Атона. Более того, он исключил из списка фараонов Египта сразу четырёх своих предшественников, включая «подельника» Эйе, объявив себя наследником Аменхотепа III — последнего из фараонов «доатоновой» эры.



Маска Тутанхамона (ок. 1400-1392 до н.э.) в Египетском музее в Каире.

«Фараоны-еретики» были приговорены к забвению. Был уничтожен город Ахетатон, разрушены гробницы «неправильных» властителей, а также их приближённых. Гробница Тутанхамона оказалась единственной, которой повезло уцелеть.

И именно этот факт три тысячелетия спустя позволил Тутанхамону вынырнуть из забвения, став «главной звездой» Древнего Египта в глазах землян ХХ–ХХI веков.

Таким образом, благодаря английским археологам, «посмертная карьера» Тутанхамона оказалась куда более яркой и насыщенной, нежели его реальная жизнь.