Апрель 17th, 2020

Анфиса Чехова заскучала по отдыху на море и поделилась игривым фото

Анфиса Чехова заскучала по отдыху и опубликовала старое фото с отпуска на Мальдивах. На фото Анфиса едет на велосипеде и ветер игриво поднял юбку Анфисы.

Чехова сообщила, что вчера должна была улететь в отпуск на Мальдивы, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось отменить поездку на неопределенный срок

«Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы. Бесконечно учусь тому, что не всё в этом мире зависит от нашего разума, намерения и воли! Гармония — это найти баланс между решением твоего разума, желанием твоей души — и неведомым нам разумением Вселенной», — написала Анфиса, которая старается к таким ситуациям относиться философски.

Но не так спокойно отнеслись к публикации подписчики. Многие гневно заметили,что у ведущей нет чувства такта. В то время,как некоторые собирают последние копейки на еду,Анфиса жалуется,что не полетела на Мальдивы третий раз за год. Это ,якобы,оскорбляет недоедающих подписчиков. На что женщина решила не реагировать.