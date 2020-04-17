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Актриса ,которая известна по фразе:»Легким движением руки,брюки превращаются..»,гибнет от болезни Альцгеймера

холинаАктриса Серафима Холина ,которая сыграла в культовом фильме «Бриллиантовая рука»,умирает от тяжелой болезни.

Люди,которые видели фильм,наверняка вспомнят женщину,которая комментировала выход героя   Андрея Миронова в модном луке.  Сейчас актриса тяжело больна.

Дочь 97-летней актрисы отметила, что постоянно находится рядом с матерью, которая любит смотреть телевизор. Холина не выходит на улицу. Людмила подчеркнула, что семья в помощи не нуждается.

Холина сыграла в «Бриллиантовой руке» ведущую показа мод. Ее героиню прославила фраза «Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты».

Tags: , , , | Category: Культура, Новости, Россия ﻿
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