Апрель 17th, 2020

Актриса ,которая известна по фразе:»Легким движением руки,брюки превращаются..»,гибнет от болезни Альцгеймера

Актриса Серафима Холина ,которая сыграла в культовом фильме «Бриллиантовая рука»,умирает от тяжелой болезни.

Люди,которые видели фильм,наверняка вспомнят женщину,которая комментировала выход героя Андрея Миронова в модном луке. Сейчас актриса тяжело больна.

Дочь 97-летней актрисы отметила, что постоянно находится рядом с матерью, которая любит смотреть телевизор. Холина не выходит на улицу. Людмила подчеркнула, что семья в помощи не нуждается.

Холина сыграла в «Бриллиантовой руке» ведущую показа мод. Ее героиню прославила фраза «Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты».