Апрель 16th, 2020

Зараженный авианосец: на «Шарль де Голле» инфицированы 668 моряков

668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» и других кораблей авианесущей группы заражены коронавирусом. Эти данные распространило Министерство обороны Франции, подчеркнув, что они не окончательные, результаты около 30 процентов тестов еще неизвестны. 31 зараженный помещен в госпиталь «Святой Анны» в Тулоне, один — в отделение интенсивной терапии. Весь остальной экипаж находится на карантине.

«Шарль де Голль» вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянке в Бресте в середине марта.